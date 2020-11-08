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Скончался Михаил Жванецкий, его вспоминают и в Кыргызстане

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- Александр Тузов
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В Москве на 87-м году жизни умер Михаил Жванецкий - знаменитый советский и российский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, народный артист Украины и и народный артист России.

Ветеран кыргызской туристической отрасли Владимир Кузнецов, который был директором здравницы "Алтын Кум" близ Чолпон-Аты, рассказал VB.KG, как в этой здравнице отдыхал Жванецкий в конце июля - начале августа 1982 года.

Уже широко известный тогда артист провел большой концерт в Чолпон-Ате на концертной площадке под открытым небом: стены и деревья за ними были увешаны теми, кому не хватило мест внутри ограды.

Жванецкий проявил себя тогда на Иссык-Куле и просто "очень комфортным почетным гостем". Все ему нравилось, рассказывал много интересного. Благо, занимал комнату в 4-комнатном директорском особнячке Кузнецова.

Но про взаимоотношения с еще более знаменитым Аркадием Райкиным тогда особо Жванецкий не распространялся. Это много позже стало известно, как Жванецкий начинал с подготовки текстов для Райкина. Авторские выступления начались у Жванецкого годы спустя. С 1988 года он был художественным руководителем Московского театра миниатюр, с 1990 года президентом Всемирного клуба одесситов. К его 75-летию – редкостный случай – в его родной Одессе один из красивейших бульваров официально назвали в честь Жванецкого.

7 ноября, в Одессе официально был объявлен траурным днем в связи со смертью Жванецкого.


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URL: https://www.vb.kg/393900
Теги:
Россия, Украина, Чолпон-Ата, Москва, Иссык-Куль, артисты эстрады
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