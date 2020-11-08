Главы государств поздравляют избранного 46-го президента США Джо Байдена

Когда в Америке еще было 7 ноября (разница во времени Бишкека и Восточного американского побережья – 10 часов), одним из первых Байдена поздравил премьер-министр соседней Канады Джастин Трюдо.

Байдена также уже поздравили лидеры Германии Ангела Меркель, Британии Борис Джонсон, Франции Эммануэль Макрон. На постсоветском пространстве одним из первых в числе поздравителей выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Например, в поздравлении Меркель говорится:

- Сердечные поздравления! Джо Байден станет 46-м президентом США. От всего сердца желаю ему счастья и успеха, а также поздравляю Камалу Харрис, избранную вице-президентом страны, - написала Меркель.

Окончательных подсчетов голосов еще нет. По предварительным сведениям, за Байдена проголосовало около 75 миллионов американцев – рекорд в истории США.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп готов признать свое поражение на выборах главы государства при условии, что начатые его штабом юридические процессы по оспариванию результатов голосования, закончатся безуспешно, передает телеканал Fox News.