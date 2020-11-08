Внимание! В Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В понедельник, 9 ноября, ожидается резкое похолодание на всей территории Кыргызстана. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

На большей части республики временами дожди, в предгорных и горных районах снег, в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки. На горных участках дорог гололедица.

Но, уже на следующий день температура воздуха поднимется, осадков не ожидается. На горных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер 9 ноября в отдельных районах может усиливаться до 15-20 м/с.

В Бишкеке ожидается временами дождь, температура воздуха опуститься до 6-8 градусов тепла, ночью температура может опуститься до -2. 10-11 ноября без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. 9 ноября ночью с усилением до 14 м/с.

В Оше – днем 11-13 градусов тепла, ночью 5-7.

В Баткенской области температура ночью упадет до нуля, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В Джалал-Абадской области ночью – 5-7 градусов тепла, днем – 11-13.

Иссык-Кульская область – в горных районах температура не поднимется выше нуля, в зоне земледелия ожидаются дожди температура ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10.

Таласская область – температура воздуха от -6 ночью и до 8 градусов тепла – днем.

В Нарынской области ночью температура опустится до -9, днем поднимется до 9-12 градусов тепла.

В Чуйской области температура воздуха ночью опустится до -2, днем поднимется до 12 градусов тепла.

С 12 ноября в Кыргызстане вновь ожидается похолодание и выпадение осадков в виде снега и дождя.