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Артем Новиков встретился с представителями крупного бизнеса

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- Екатерина Улитина
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Состоялась встреча Первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова с представителями Сборной Бизнеса Кыргызстана (СБК). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Целью встречи стало обсуждение инициатив по дальнейшей активизации экономики и совместных мер по созданию благоприятных условий деятельности предпринимателей.

Первый вице-премьер-министр отметил, что диалог государства с бизнесом имеет огромное значение, и встречи в таком формате должны носить постоянный характер.

В рамках встречи Артем Новиков проинформировал участников о проводимой работе Правительства Кыргызской Республики в экономической отрасли, а также рассказал о планируемых реформах.

В свою очередь, представитель СБК Аскар Салымбеков рассказал об идее создания СБК и о намерениях бизнеса по оказанию необходимого практического содействия в скорейшем восстановлении экономики в постпандемийный период.

Члены СБК также рассказали о планах направленных на развитие регионов и отраслей экономики, а также представили идеологическую и экономическую программу развития "БАРС".

В завершении встречи Артем Новиков выразил благодарность представителям бизнеса за продуктивную встречу и конструктивный диалог.


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URL: https://www.vb.kg/393915
Теги:
бизнес, Кыргызстан, экономика, Артем Новиков, Аскар Салымбеков
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