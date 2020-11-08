В парке Джалал-абада 11-летний мальчик погиб от удара аттракциона

В парке Джалал-абада погиб 11 летний мальчик. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

Сообщается, что ребенок получил травмы несовместимые с жизнью после удара аттракциона "Молоток". В милиции области сообщают, что аттракцион не был огорожен.

В настоящее время дело зарегистрировано в ЕРПП, ведется расследование.

Напомним, в Кыргызстане уже не в первый раз происходят трагедии в парках развлечений. В 2017 году из-за неисправного аттракционы травмы получили восемь человек. Этот инцидент спровоцировал проверки парков по всей республике. Во многих городах карусели, не прошедшие технический осмотр, были закрыты.