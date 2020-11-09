Торговля с Китаем возобновляется

Правительства Кыргызстана и Китайской Народной Республики договорились об увеличении объема перевозок промышленных и продуктовых товаров на территории наших стран.

- В прошлые годы, - сказала корреспонденту "Вечернего Бишкека" председатель Ассоциации работников рынка КР Дамира Долоталиева, - ежедневно из Китая в Кыргызстан прибывало около 300 фур, - но во время пандемии, а потом и октябрьских событий их число сократилось... до трех. Естественно, наши коммерсанты начали терпеть огромные убытки, значительно сократились и поступления в бюджет.

Но потом, по словам Долоталиевой, ситуация стала понемногу налаживаться. По инициативе премьер–министра Садыра Жапарова и первого вице–премьера Артема Новикова ежедневно число грузовиков, пересекающих кыргызско–китайскую границу, за последние несколько дней увеличилось до 100.

Почему, как в прежние годы, не до 300? Китайские официальные лица говорят, что автомобили на границе во избежание распространения коронавируса необходимо обрабатывать специальными растворами, а на это уходит немало времени.

Как ускорить процессы обработки мащин спецсредствами? Этой и многими другим проблемам, возникающих при доставке грузов на территорию Кыргызстана, и будет посвящен "круглый стол" с участием официальных лиц Кыргызстана и Китайской Народной Республики. Эта встреча в онлайн–режиме пройдет 6 ноября. В ней, возможно, даже примет участие исполняющий обязанности президента КР, премьер–министр Садыр Жапаров, который намерен укреплять экономическое сотрудничество с нашим соседом.