В Мордовии местный житель убил кыргызстанца

В Республике Мордовия взят под стражу 33-летний житель поселка Торбеево. Он подозревается в убийстве 56-летнего гражданина Кыргызстана, вместе с которым работал на здешнем мясокомбинате.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия. Ему, как сообщили в этом ведомстве, инкриминируется совершение преступления по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, в ночь на 6 ноября между обоими работниками в коридоре мясокомбината произошла словесная перепалка. В ходе нее подозреваемый ударил потерпевшего в лицо, отчего тот ударился о стену, а затем упал на кафельный пол. Ему была вызвана скорая помощь. Однако, подъехавшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Он, согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, скончался от черепно-мозговой травмы.

"Подозреваемый уже допрошен. Свою причастность к случившемуся он не отрицает. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается", - сообщили в региональном Следственном комитете.