Погода
$ 83.86 - 84.26
€ 98.75 - 100.20

В Мордовии местный житель убил кыргызстанца

303  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Республике Мордовия взят под стражу 33-летний житель поселка Торбеево. Он подозревается в убийстве 56-летнего гражданина Кыргызстана, вместе с которым работал на здешнем мясокомбинате.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия. Ему, как сообщили в этом ведомстве, инкриминируется совершение преступления по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, в ночь на 6 ноября между обоими работниками в коридоре мясокомбината произошла словесная перепалка. В ходе нее подозреваемый ударил потерпевшего в лицо, отчего тот ударился о стену, а затем упал на кафельный пол. Ему была вызвана скорая помощь. Однако, подъехавшие медицинские работники констатировали смерть мужчины. Он, согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, скончался от черепно-мозговой травмы.

"Подозреваемый уже допрошен. Свою причастность к случившемуся он не отрицает. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается", - сообщили в региональном Следственном комитете.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393928
Теги:
Россия, убийство, Кыргызстан, ссора, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  