Погода
$ 83.86 - 84.26
€ 98.75 - 100.20

Антиконституционные призывы. ГКНБ задержал представителя "Хизбут-Тахрир"

205  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане 3 ноября задержан член РЭО "Хизбут-Тахрир" гражданин КР М.А. Мужчина публично высказывал антиконституционные призывы и распространял идеологические принципы и идеи запрещенной в КР религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

По данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР.

- Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие, - подчеркнули в ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393934
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, уголовная ответственность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  