Антиконституционные призывы. ГКНБ задержал представителя "Хизбут-Тахрир"

В Кыргызстане 3 ноября задержан член РЭО "Хизбут-Тахрир" гражданин КР М.А. Мужчина публично высказывал антиконституционные призывы и распространял идеологические принципы и идеи запрещенной в КР религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир". Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

По данному факту зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) УК КР.

- Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие, - подчеркнули в ГКНБ.