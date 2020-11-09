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В Новосибирске за взятку осужден кыргызстанец

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- Евгений Денисенко
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В Новосибирске суд вынес вердикт гражданину Кыргызстана. Он обвинен в даче взятки должностному лицу таможенного органа, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По информации ведомства, следствием и судом установлено, что 22 июля 2020 года на территории Новосибирска этот мужчина передал дознавателю по особо важным делам отдела дознания Новосибирской таможни в качестве взятки 150 тысяч рублей, с целью "совершения в его пользу заведомо незаконного действия, а именно передачу ему изъятой партии лесоматериалов".

Этот груз он собирался переправить затем в Кыргызстан. Однако сотрудник таможни заранее сообщил в правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении. И после передачи взятки кыргызстанец был задержан сотрудниками службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области.

Собранные следственными органами доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Кыргызстанец признан виновным по статье УК РФ "Дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия". Дзержинский районный суд Новосибирска назначил ему наказание в виде штрафа в размере полмиллиона рублей.


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URL: https://www.vb.kg/393936
Теги:
Россия, суд, взятка, Кыргызстан, Мигрант
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