Филологи Академии наук КР сложили из книг "Башню учености"

Сегодня, 10 ноября, в Кыргызстане отмечают День науки КР. К этому дню накануне в фойе Национальной академии наук сотрудники Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова устроили презентацию 365 названий книг.

Все эти книги сложили в виде "Башни учености", которая оказалась выше человеческого роста.

Эти книги изданы с 2015 по 2020 год – наибольшее число за этот период среди всех институтов Национальной академии.

Основные направления научных исследований Института языка и литературы:

- эпос "Манас" и проблемы развития художественной культуры;

- исследование теоретических проблем устного народного творчества и акынской поэзии кыргызского народа;

- анализ теоретических проблем кыргызской национальной литературы и искусства;

- развитие кыргызского литературного языка, актуальные проблемы грамматики кыргызского языка, этапы развития исторической лексики кыргызского языка, формирование и развитие кыргызской национальной терминологии.

Вышли в свет тексты академического издания эпоса "Манас" (по варианту Орозбакова, Каралаева и другие варианты), а также академического издания эпоса "Семетей" (по варианту Каралаева).

Опубликованы и 40-томное академическое издание серии "Эл адабияты", 15-томное академическое издание серии "Залкар акындар".

По результатам изучения актуальных проблем литературы и искусства вышло 10-томное академическое издание книг "Кыргыз адабиятынын тарыхы", которое было удостоено Государственной премии в области науки и техники, 2-томное академическое издание книги "Дүйнөлүк поэзиянын антологиясы", 2-томное издание книги "Азыркы кыргыз адабияты".

Важно и то, что Институт языка и литературы во главе с академиком Абдылдажаном Акматалиевым два раза в год выпускает в свет журнал "Вопросы языка, литературы и искусства".