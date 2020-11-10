Садыр Жапаров: Молодежь - двигатель нашей страны

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, поздравил молодежь страны с Днем молодежи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемая молодежь Кыргызстана!

От души поздравляю вас с Днем молодежи!

День молодёжи - праздник смелых идей и надежд, движения и оптимизма.

Молодежь - наша надежда и светлое будущее нашей страны.

Молодые, красивые душой и телом, творческие и целеустремленные, вы являетесь представителями будущего поколения, которые умеют мечтать и добиваться поставленных целей. Глядя на вас, мы видим новые достижения Кыргызстана и верим в его успешное будущее. Так как всю надежду возлагаем на вас.

Отрадно видеть достижения, успехи и победы юных кыргызстанцев на мировом уровне. Каждый их шаг к успеху и победе, это вклад в имидж Кыргызстана.

Молодежь - двигатель нашей страны. Бесспорно, за каждым нашим успешным действием стоит молодежь. В нелегкое для нашей страны время, когда страной правили несправедливость и беззаконие именно молодежь потребовала от власти справедливости.

Сменяются люди и поколения, но энергия молодежи остается неизменной. Наши молодые соотечественники вносят неоценимый вклад в экономическое, социальное и региональное развитие страны.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, нынешний год оказался особенно трудным для Кыргызстана. В этих непростых условиях тысячи юношей и девушек проявили настоящее мужество и стойкость, показав пример всем своим сверстникам. Молодые люди, объединившись в ряды волонтеров, продемонстрировали всему миру такие высокие человеческие качества, как доброта, сострадание, патриотизм и благородство.

Кыргызстан гордится своей молодежью!

Мы все всегда связываем все лучшее и светлое будущее с молодежью.

Успехи каждого из вас, ваши победы и достижения станут успехом Кыргызстана, укрепят его национальное достоинство и авторитет.

Всемерная поддержка молодежи - одно из приоритетных направлений государственной политики.

Мы будем поддерживать молодежные инициативы, инновационные проекты, продолжим практику привлечения молодежи на государственную службу.

С праздником хозяева светлого будущего!"