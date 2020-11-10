Сурабалдиева ознакомилась с наличием запасов лекарств в Кыргызстане

Вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева ознакомилась с работой Фонда государственных материальных резервов при Правительстве КР по формированию запасов лекарственных средств, необходимых при лечении больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как отметила вице-премьер-министр, в период первой волны пандемии COVID-19 в стране наблюдался недостаток лекарственных средств на складах, а государство за 2 месяца карантина не смогло должным образом подготовиться к увеличению числа заболевших коронавирусной инфекцией.

"На бумаге было все хорошо, а по факту ситуация была другой. Цены на отдельные лекарственные средства тогда возросли в 10 раз, наблюдался дефицит лекарств. Поэтому я лично хочу удостовериться в наличии запасов лекарственных средств по перечню, установленному протоколом № 4 для лечения больных с COVID-19. Помимо государственных складов, мы с разрешения заинтересованных сторон, проинспектируем склады частных фармацевтических компаний. Есть неприкосновенный запас медикаментов, который необходим на период борьбы с коронавирусной инфекцией. Сейчас ожидается вторая волна пандемии, которая может совпасть с обострением различных респираторных заболеваний. Поэтому Правительство Кыргызской Республики уделяет пристальное внимание вопросам формирования запаса необходимых лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и укомплектования медицинских учреждений медицинскими кадрами. Сформирован государственный запас необходимых лекарственных средств, которого хватит на 2-3 месяца. Он будет восполняться. Кроме того, ведется мониторинг за ситуацией на рынке лекарственных средств по всей республике. Предпринимаются меры для того, что цены на наиболее востребованные медикаменты не повышались, не создавался искусственный ажиотаж на них", - подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.

Вице-премьер-министр отметила, что сегодня в приоритетном порядке решается вопрос дооснащения инфекционных больниц, которые были построены в различных регионах страны за последнее время, укомплектования необходимыми лекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты медицинских работников в регионах.

"Есть информация, что на складах имеются необходимые медикаменты, но до врачей, которые работают в "красных зонах", они не доходят. Данный вопрос взят на контроль, любые действия, направленные против интересов государства и граждан, нуждающихся в лечении, будут жестко пресекаться", - заключила вице-премьер-министр.