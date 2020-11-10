Кыргызстанцы в РФ примут участие в спортивном фестивале СНГ

Спортивный фестиваль среди молодежных команд государств СНГ пройдет в Москве в период с 17 по 20 ноября. К участию в нем пригласили молодых россиян, а также находящихся сейчас в России граждан стран Содружества.

Как отметили в оргкомитете, с 2013 года в различных субъектах РФ ежегодно проводится Международный фестиваль школьного спорта государств СНГ. Он организуется Всероссийской федерацией школьного спорта, Министерством спорта РФ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ. Традиционно в этом фестивале принимают участие более 800 человек в составе школьных команд из постсоветских стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстан, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Эстонии.

Однако в текущем году в связи со сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой и невозможностью приезда иностранных делегаций было принято решение об изменении структуры состязаний и проведении их в формате Спортивного фестиваля среди молодёжных команд государств –СНГ (CIS Open Games, Открытые игры СНГ). "Особенностью фестиваля в 2020 году станет привлечение спортсменов из стран СНГ, проживающих на территории России", - проинформировали в оргкомитете.

Регламент этого фестиваля утвержден общероссийской общественно-спортивной организации "Всероссийская федерация школьного спорта", депутатом Госдумы РФ Ириной Родниной.

Возраст участников – от 18 до 30 лет. Соревнования устраиваются по восьми видам спорта: бадминтон, баскетбол,баскетбол 3x3, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, роуп скиппинг (спортивная скакалка), шахматы. Помимо этого, для участников подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа, спортивные мастер-классы и, как заявлено, "масса позитивных впечатлений".

Для проведения фестиваля выбрана крупнейшая в Москве спортивная площадка – многофункциональный спортивный комплекс "Территория мяча".

В Координационном совет Кыргызской диаспоры Москвы и Московской области сообщили о готовности молодых соотечественников, работающих в РФ или находящихся здесь на учебе, принять участие в этих состязаниях. "Уже в течение многих лет кыргызстанцы усрпешно представляют родную республику на различных турнирах, организуемых в Москве и других регионах России, завоевывают на них призовые места. Не станет исключением и предстоящий фестиваль", - говорит председатель Координационного совета Раимкул Аттокуров.