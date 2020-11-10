На 62-ом году жизни умер экс-посол КР Ислан Рыскулов

9 ноября на 62-м году жизни скоропостижно скончался доктор экономических наук, профессор кафедры международных отношений Кыргызско-Российского славянского университета Рыскулов Ислан Абдыбачаевич.

Ислан Рыскулов родился 21 февраля 1959 года в селе Боксо-Жол Чуйской области, он с ранних лет был всегда за справедливость и принимал активное участие в школьной жизни. После, поступил в высшее учебное заведение политехнический институт Фрунзе, далее работал по направлению специализации. С 1984 года был приглашен на государственную службу и продолжил там работать, отдавая себя полностью служению государству во благо народа начиная с райкома комсомола, органов безопасности и далее по дипломатической линии, где всегда отстаивал и защищал национальные интересы Кыргызстана.

Ислан Рыскулов имел ранг чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики.

Образование высшее. В 1981 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности инженер-технолог. Свободно владеет русским, английским и немецким языками.

1981-1984 Трест "Оргтехстройматериалы", старший инженер, ведущий-инженер, руководитель группы.

1984-1985 Второй секретарь Свердловского райкома комсомола г. Фрунзе.

1985-1987 Высшая школа КГБ СССР им Ф.Э. Дзержинского, г. Москва

1987-1989 КГБ Кыргызской Республики

1989-1991 Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю.В. Андропова, г.Москва

1991-1992 КГБ Кыргызской Республики

1992-1993 Помощник Председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям

1993 Годичная стажировка в ФРГ по макроэкономике

1993-1994 Эксперт Бюро технического сотрудничества Германии в Кыргызской Республике

1994-1995 Начальник Управления внешнеэкономической политики Госкомитета Кыргызской Республики по экономике

1995-1997 Начальник Управления международного экономического сотрудничества МИД Кыргызской Республики

1997 -2000 Советник Посольства Кыргызской Республики в ФРГ 2000-2001 Начальник Управления экономического анализа ДСПИ МИД Кыргызской Республики

2001-2003 Советник в Посольства Кыргызской Республики в ФРГ

2003-2004 Советник Министра иностранных дел Кыргызской Республики

2004 Начальник Управления восточных стран МИД Кыргызской Республики

2004-2006 Генеральный консул Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан.

С 5 апреля 2007 - 23 января 2009 - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики.

С 6 нояб. 2009 - заместитель полномочного представителя Президента КР в Жогорку Кенеше КР

Был женат, воспитывал трех детей.

Похороны Ислана Рыскулова пройдут 11 ноября в 11 часов в его родном селе.