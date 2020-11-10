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Власти Москвы ждут предложений от кыргызской диаспоры

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- Евгений Денисенко
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Кыргызская диаспора Москвы подготовит предложения для столичной мэрии по решению проблем мигрантов. Это будет сделано по результатам встречи представителей кыргызских общественных организаций с руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Встреча состоялась по инициативе самого департамента. На ней был поднят широкий круг вопросов, связанный, в том числе, и с недавними событиями в Кыргызстане", - рассказал один из участников этого диалога, руководитель межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги" Абдыганы Шакиров.

По его словам, речь шла о сегодняшней ситуации в республике, о том, как реагируют на происходящее в ней кыргызстанцы в Москве и России, с какими проблемами они сталкиваются здесь, каким видится решение этих проблем.

"Мы рассказали, что события, о которых идет речь, конечно же, вызвали бурное обсуждения в личных беседах, в соцсетях. Но не внесли раскола в диаспоре, она по-прежнему консолидирована. Соотечественник в России выступали и выступают за прогрессивные преобразования на их родине, за решение назревших вопросов в различных сферах жизни", - отметил глава "Кыргыз биримдиги".

"На вопрос Виталия Ивановича, чем мэрия можем помочь мигрантам, я, в частности, высказался за необходимость реализации предложений, которые уже озвучивались рядом официальных российских лиц. В том числе, экс-премьер министром, а ныне заместителем секретаря Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым - на тему урегулирования взаимоотношений между мигрантами и работодателями, усиления спроса с последних", - продолжил Шакиров.

"Считаем также важным, - поделился он, - определить место и статус мигранта в российском обществе. Ведь этого не сделано и в Евразийском экономическом союзе, несмотря на все преимущества, которые он предоставляет таким людям. В Договоре о ЕАЭС даже нет понятия "мигрант". Кто же он, как должен себя вести, какие у него права, обязанности – все это, думается, требует четкой правовой проработки. Мы сообщили, что готовы изложить свое видение этих и сопутствующих проблем, предоставить их на рассмотрение депутатам Госдумы, если с их стороны будет проявлен интерес. Виталий Иванович сказал: "Давайте подумаем и при следующей встрече обсудим".


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URL: https://www.vb.kg/393970
Теги:
миграция, Россия, соотечественники, диаспора, Москва, Кыргызстан
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