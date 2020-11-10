Жапаров: Участие КР в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике

"Участие Кыргызстана в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике государства", - подчеркнул исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции.

В своем выступлении и. о. Президента Садыр Жапаров отметил большую работу, проделанную российской стороной в рамках председательства в ШОС, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Он кратко остановился на произошедших в октябре текущего года в Кыргызстане событиях, связанных с недовольством общественности итогами парламентских выборов.

Добавил, что передача власти в стране состоялась мирно, в строгом соответствии с действующим законодательством и в настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная - все ветви государственной власти легитимны, а органы исполнительной власти продолжают работать в штатном режиме. Садыр Жапаров выразил благодарность государствам-членам ШОС за поддержку в те непростые для страны и народа дни.

Он отметил, что в качестве исполняющего обязанности Президента и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для решения задач по укреплению стабильности в обществе и обеспечению социально-экономического развития страны, борьбе с коронавирусом и его последствиями, защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории Кыргызстана.

Также Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан остается полностью приверженным всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Кроме того, и. о. Президента отметил, что пандемия показала эффективность деятельности ШОС - государства-члены Организации продемонстрировали солидарность и взаимную поддержку в борьбе с глобальной угрозой.

Вместе с этим Садыр Жапаров выразил благодарность государствам-членам за оказанную помощь в период вспышки пандемии.

"Выражаю благодарность руководству России и лично Владимиру Владимировичу Путину за своевременную и регулярную помощь Кыргызстану для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кыргызская Республика будет всегда надёжным партнёром Российской Федерации по вопросам евразийской интеграции. Мы будем последовательно продолжать курс на развитие наших межгосударственных, экономических и культурных связей. Между нашими странами есть ряд актуальных вопросов по сотрудничеству. Я хотел бы попросить Вас обсудить их в телефонном разговоре.

Хотел бы отметить значительный вклад Китайской Народной Республики в борьбу с коронавирусом путем оказания гуманитарной, технической и медицинской помощи многим странам мира. Мы признательны Китаю за существенную помощь в борьбе с инфекцией, как по линии двустороннего сотрудничества, так и по линии многостороннего взаимодействия. Мы также благодарны руководству государств-членов и наблюдателей ШОС - Узбекистана, Казахстана, Индии и Ирана за оказанную гуманитарную и медицинскую поÐ �ощь. Мы высоко ценим оказанную нам поддержку", - отметил он.

И.о. Президента заявил, что важной задачей сейчас видится преодоление социально-экономических последствий пандемии и эффективное использование всего потенциала ШОС, в связи с чем необходимо сосредоточиться на усилении сотрудничества в торгово-экономической сфере, в том числе развитии цифровой экономики, совместной реализации крупных экономических проектов.

"Пандемия показала важность развития транспортно-логистической инфраструктуры в масштабах региона.

Строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" в перспективе соединит наш регион с государствами Ближнего Востока и Европы и будет способствовать росту взаимной торговли.

Считаем также важным разработать конкретные меры по практической реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

В целях обеспечения финансирования экономических проектов, необходимо активизировать работу по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС.

Хотел бы подчеркнуть, что в рамках ШОС создана солидная нормативно-правовая база для сотрудничества по всем ключевым сферам взаимодействия, но, тем не менее, конкретных результатов пока еще немного, особенно в торгово-экономической сфере.

Данное обстоятельство предопределяет целесообразность создания финансовой почвы.

В этой связи по линии министерств финансов необходимо активизировать работу с тем, чтобы к 20-летию ШОС можно было принять конкретное решение", - сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что в текущее непростое в мире время, народам Организации нужны объединяющие факторы.

"В этой связи мы всемерно поддерживаем популяризацию принципов "шанхайского духа" в международных отношениях. Считаем важным продвижение созидательных инициатив "Сообщество единой судьбы человечества", "Один пояс, один путь", "Большое евразийское партнерство". Они нацелены на совместное развитие и взаимовыгодное сотрудничество", - сказал Садыр Жапаров.

В заключение и. о. Президента Садыр Жапаров выразил признательность российской стороне за успешную организацию сегодняшнего заседания, добавив, что таджикская сторона в качестве следующей председательствующей страны в ШОС может рассчитывать на всемерное содействие кыргызской стороны.