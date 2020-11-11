Задержана подозреваемая в мошенничестве с продажей домов

Сотрудниками ОВД Сокулуского района задержана подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, заявление в милицию написала Н.А..

- В нем она просит о принятии мер в отношении женщины К.Н., которая войдя в доверие в феврале 2019 года, оценив дом заявительницы в сумме 21 000 долларов США, составила устный договор о продаже дома, но заплатила лишь 10 000 долларов США. Остальные пообещала предоставить после оформления кредита. Но оформив указанный дом, остальные деньги не вернула, и начала скрываться от прежней хозяйки. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 204 (Мошенничество) УК КР, - отметили в ГУВД Чуйской области.

По подозрению в совершении данного преступления задержана К.Н., 1984 года рождения. Сотрудниками милиции установлена ее причастность еще к трем фактам аналогичным преступлений связанных с мошенническими действиями.

Досудебное производство продолжается.