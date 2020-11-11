Атамбаев: "Время все докажет. Все равно правда победит"

Сегодня, 11 ноября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось заседание по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.

Процесс проходит в закрытом режиме. В зал суда был доставлен бывший президент КР Алмазбек Атамбаев. Соответствующее фото в соцсетях опубликовала Кундуз Жолдубаева.

В ходе судебного процесса рассматривается ходатайство прокуроров о мере пресечения в отношении обвиняемых. В свою очередь, Атамбаев попросил отпустить всех кроме него под домашний арест.

"У меня одна просьба к суду - оставьте только меня под стражей, мне и так дали 11 лет колонии (по делу Батукаева - ред.), хотя ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагымбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят - сидят из-за того, что не предали меня. Я выдержу всё. Те, кто под домашним арестом, должны остаться под домашним арестом. Те, кто сейчас под стражей должны быть отпущены", - передает слова бывшего президента Кундуз Жолдубаева.

Напомним, по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года проходят Атамбаева А.Ш., Ниязова Ф.А., Карамушкиной И.Ю., Кодурановой А.С., Джеенбекова Р.Б., Мискенбаева М.Дж., Жолдубаевой К.А., Сагымбаева К.Р., Шаменова М.Т., Карыпбек уулу Р., Баабиева Ф.Ж., Осмоналиева К.А. и Капарбек уулу Н.