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В Бишкеке продолжается митинг сотрудников "Северэлектро"

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- Виктория Гунгер
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Сегодня, 11 ноября, на митинг к Дому правительства вновь вышли сотрудники "Северэлектро". Требования прежние - недовольством новым руководством и возврат старого в лице Доскула Бекмурзаева.

Напомним, энергетики начала забастовку еще 30 октября. В тот день они отказались выходить на работу. Сначала они проводили акции протеста у здания Национального энергетического энергохолдинга, а затем переместились в Дому правительства.

Трудовой коллектив не согласен с последним кадровым назначением в компании.

28 октября совет директоров ОАО "Северэлектро" снял с должности генерального директора компании Доскул Бекмурзаев. Вместо него был утвержден новый директор - Улан Астаркулов.


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URL: https://www.vb.kg/393986
Теги:
митинг, правительство, энергетика, Бишкек, Кыргызстан, Северэлектро
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