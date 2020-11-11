В Бишкеке продолжается митинг сотрудников "Северэлектро"

Сегодня, 11 ноября, на митинг к Дому правительства вновь вышли сотрудники "Северэлектро". Требования прежние - недовольством новым руководством и возврат старого в лице Доскула Бекмурзаева.

Напомним, энергетики начала забастовку еще 30 октября. В тот день они отказались выходить на работу. Сначала они проводили акции протеста у здания Национального энергетического энергохолдинга, а затем переместились в Дому правительства.

Трудовой коллектив не согласен с последним кадровым назначением в компании.

28 октября совет директоров ОАО "Северэлектро" снял с должности генерального директора компании Доскул Бекмурзаев. Вместо него был утвержден новый директор - Улан Астаркулов.