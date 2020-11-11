Состоялась премьера последнего фильма режиссёра Бакыта Карагулова.

"Вчера, 10 ноября в республиканском Доме кино состоялась премьера нового документального фильма "В соавторстве с землею и водою", повествующего о прообразах литературных героев Чингиза Айтматова. К сожалению, он является последней, не завершенной до логического конца работой ушедшего от нас этим летом народного артиста Кыргызской Республики Бакыта Карагулова", - сообщил писатель Абибилла Пазылов.

Перед показом фильма директор Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева Акжол Бекболотов представил зрителям съёмочную группу картины:

Бактыбека Шамкеева (продюсер и автор идеи), Абибиллу Пазылова (автор закадрового текста), Суйум Сулайманову (директор фильма), Жуманазара Койчубекова (оператор-постановщик).

А после показа кинематографисты и зрители обменялись мнениями об особенностях очередного кинопроизведения о классике, а также тепло вспоминали Б.Карагулова.

Сестра писателя Роза Айтматова и сын режиссера Нурдин Карагулов поблагодарили авторов за творческую работу над документальной картиной.

Напомним, народный артист Кыргызской Республики, известный кыргызский кинорежиссёр, сценарист, публицист Бакыт Назаркулович Карагулов скончался 27 июня 2020 года на 70-м году жизни, после тяжёлой болезни.