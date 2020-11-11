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"Батукаевская схема"? В сеть попало видео с "болеющим" в ИК-47 Кольбаевым

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- Виктория Гунгер
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В Сеть попало видео с праздника в ИК-47, где в настоящее время находится "приболевший", по версии следствия, криминальный авторитет Камчы Кольбаев.

На кадрах видно, что "вор в законе" сидит за хорошо накрытым столом с рядом других "зэков". Он явно не выглядит больным или умирающим. А схема по отправке Кольбаева в колонию, где сидели известные политзаключенные, а не в СИЗО-1 или СИЗО ГКНБ, где он должен находиться на момент расследования, напоминает схему по отправке из Кыргызстана другого "умирающего" "вора в законе" Азиза Батукаева.

Если Кольбаев действительно в столь плохом состоянии здоровья, как описывает следствие, то почему ему не оказывают помощь медики стационарно в больнице, как, скажем, скончавшемуся от коронавируса Азимжану Аскарову?

К слову, 47-мую "больничку", где ранее отбывал наказание Текебаев и сейчас отбывает наказание бывший глава КР Алмазбек Атамбаев, считают "элитной" зоной. Тем не менее присутствие подследственного Камчы Кольбаева в колонии, а не в СИЗО-1 или СИЗО ГКНБ, вызывает массу вопросов.

Напомним, кримавторитет Камчы Кольбаев был задержан 22 октября в одном из элитных спортклубов столицы сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. При этом большинство граждан назвали видео с задержанием Кольбаева очередным шоу.

Однако уже 2 ноября ГКНБ сообщает, что "вор в законе" Камчы Асанбек, как его именуют официально, был отправлен в ИК-47 "по состоянию здоровья".

- В настоящее время ГКНБ продолжается расследование досудебного производства по факту создания преступной организации или участия в ней. В связи с чем, ГКНБ призывает граждан не распространять слухи о якобы скором освобождении К.Асанбека, - говорилось тогда в сообщении ГКНБ.

Слухами чекисты называли озвученное ранее заявление экс-секретаря Совебеза К.Дуйшебаева, что "власть договорилась с ОПГ и что в ближайшие дни выпустят Кольбаева".

В свете появившегося видео, напрашивается резонный вопрос о том, как долго будет "лечиться" в ИК-47 кримавторитет, и когда вновь его этапируют в СИЗО ГКНБ, где он должен находиться во время следственных мероприятий?


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URL: https://www.vb.kg/393993
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, колонии, уголовное дело, вор в законе
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Комментарии
Это пипец полный
11.11.2020, 16:20

Если это видео настоящее и снято недавно, то власть явно прогнулась под опг.

Настоящая власть это опг.

Пора уже быть честным и открыто это заявить и признать.

Стране хана.

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