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Кыргызстанца в Калининграде осудят за недонесение о террористе

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- Евгений Денисенко
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В Калининграде начато следствие в отношении находящегося здесь гражданина Кыргызстана. Он обвиняется в сокрытии информации о человеке, причастном к террористической деятельности.

Кыргызстанец, как проинформировали в Управлении ФСБ РФ по Калининградской области, знал, что его знакомый участвовал в боевых действиях в Сирии в составе запрещённой в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" – "Джамаат Таухид валь Джихад". Но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении"). Подозреваемому грозит до года колонии. "Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - отметили в региональном УФСБ.

И также напомнили, что аналогичное дело было возбуждено в Калининграде в отношении другого выходца из Центральноазиатского региона в августе текущего года. В данном случае речь идет о сокрытии информации о его знакомом, уехавшем к сирийским боевикам.

Всего же в России сейчас фигурантами уголовных дел, связанных с терроризмом, является ряд выходцев из Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана. Один из них вместе со своим приятелем-россиянином был взят под стражу по подозрению в участии в террористической организации "Исламская партия Туркестана", рассказали в УФСБ по Новосибирской области. В отношении другого приезжего из КР, подозреваемого в подготовке теракта и задержанного прошлогодней осенью в Москве, недавно было возбуждено два новых уголовных дела.

"Следствие считает, что этот гражданин еще в 2018 году в собственных группах в соцсети "ВКонтакте" опубликовал два видео с пропагандой терроризма. Еще один эпизод касается публикации в июне 2019 года в его Telegram-канале сообщения с пропагандой деятельности террористических организаций, в том числе "Исламского государства", - сообщили правоохранительных органах российской столицы.


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URL: https://www.vb.kg/393995
Теги:
Россия, суд, терроризм, Кыргызстан
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