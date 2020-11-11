Завтра на площади "Ала-Тоо" Доолот Сыдыков будет сказывать "Манас" 10 часов

Манасчи Доолот Сыдыков намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Он планирует 10 часов подряд непрерывно сказывать эпос "Манас".

Мероприятие намечено на завтра, 12 ноября, и должно начаться в 9.00 часов на столичной площади "Ала-Тоо". Сегодня здесь проходят подготовительные работы, устанавливается сцена, обустраивается место для манасчи.

Подобное в Кыргызстане будет проходить впервые. Посмотреть представление и поддержать Доолота Сыдыкова призывают всех желающих.

Эпос "Манас" включён в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объёмный эпос в мире. Он содержит 500 553 строки.