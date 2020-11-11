Погода
$ 84.11 - 84.36
€ 99.50 - 100.72

Завтра на площади "Ала-Тоо" Доолот Сыдыков будет сказывать "Манас" 10 часов

206  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Манасчи Доолот Сыдыков намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Он планирует 10 часов подряд непрерывно сказывать эпос "Манас".

Мероприятие намечено на завтра, 12 ноября, и должно начаться в 9.00 часов на столичной площади "Ала-Тоо". Сегодня здесь проходят подготовительные работы, устанавливается сцена, обустраивается место для манасчи.

Подобное в Кыргызстане будет проходить впервые. Посмотреть представление и поддержать Доолота Сыдыкова призывают всех желающих.

Эпос "Манас" включён в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объёмный эпос в мире. Он содержит 500 553 строки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393997
Теги:
Манас, рекорд, Бишкек, культура, Кыргызстан, Манасчи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  