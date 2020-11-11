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Мадумаров про коронавирус: Время показало, что я был прав

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- Бакыт Басарбек
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Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров сегодня на пресс-конференции в Москве прокомментировал свое ранее заявление, что коронавируса на самом деле не существует.

По его словам, время доказало его правоту.

- Я всего лишь хотел, чтобы люди перестали бояться. Я говорил, не боитесь, паника – это самый сильный и опасный враг при любой болезни. Страх снижает иммунитет человека. Время показало, что я был прав. В марте, когда я говорил эти слова, больных было мало, а в потом уже в июне этот показатель резко увеличился, - сказал он.

Напомним, в апреле этого года Адахан Мадумаров заявил, что коронавирус в Кыргызстане - всего лишь политика. Более того он выразил сомнение в существовании этой болезни, потребовав показать обществу хоть одного больного.


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URL: https://www.vb.kg/394000
Теги:
Адахан Мадумаров, Москва, Кыргызстан, коронавирус
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