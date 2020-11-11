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В России не исключают роста ксенофобских настроений

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Внутренняя общественная динамика в России на протяжении десяти месяцев 2020 года показала значительное воздействие на нее внешних факторов. И это не в последнюю очередь касается ксенофобии, радикального национализма, инцидентов на этнической и религиозной почве.

Так считает член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Выступая на пресс-конференции в Москве, он заявил: несмотря на сокращение числа проявлений ксенофобии и межнациональных конфликтов, для самоуспокоения нет оснований.

Подтверждением этих слов могут служить происходившие в Москве конфликты между представителями армянской и азербайджанской диаспор, вызванных конфликтом в Нагорном Карабахе. Такие разбирательства были купированы силами сотрудников правоохранительных органов. Не обошлось без их вмешательства и при имевших нынешним летом в Екатеринбурге Москве стычек между трудовыми мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана.

"Последствия пандемии, вкупе с другими факторами социально-экономического и политического недовольства, вызванными экономическим и финансовым кризисами, падением роста экономики и уровня жизни населения, обеднением большой части граждан, растущей безработицей, могут сказаться и на росте протестной активности, связанной как с местными проблемами, так и повесткой дня общенационального характера", - считает Брод.

По его словам, "оценка качества реагирования власти и общества на ксенофобские проявления за десять месяцев 2020 года не может быть однозначной".

"С одной стороны, мы уверенно можем констатировать, что осознание важности вопросов противодействия экстремизму, терроризму, гармонизации межэтнических и федеративных отношений присутствует в органах власти и управления, а также гражданском секторе", - отмечает правозащитник. Но вместе с тем полагает, что соответствующим действиям власти и граждан по-прежнему не хватает координации и системности. И это подчас приводит к запоздалой реакции на нарастающие проблемы в миграционной сфере.

Московское бюро по правам человека в своем исследовании, обнародованном нынешней весной, отмечало спад в России общего числа актов вандализма и нападений на почве ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости по сравнению с 2019-м. Однако негативное воздействие на ситуацию продолжает оказывать пандемия. И в этой связи не теряют актуальности рекомендации, озвученный тогда МБПЧ.

В числе таких предложений - привлечение журналистов, блогеров, лидеров общественного мнения к проектам, связанным с противодействием экстремизму и ксенофобии, мониторинг межэтнических отношений, этнокультурных и политических процессов, предоставление данных об этом в заинтересованные организации и ведомства, проведение комплексной правовой экспертизы антиэкстремистского законодательства на предмет его совершенствования, повышение требований в отношении ксенофобских высказываний среди политиков, представителей исполнительной, муниципальной власти.


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URL: https://www.vb.kg/394002
Теги:
правозащитники, Россия, экстремизм, Москва, политика, межнац
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