Кыргызстан начал подготовку к IV Всемирным играм кочевников в Турции

Сегодня, 11 ноября, директор Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев провёл совещание по подготовке сборных команд по национальным видам спорта к IV Всемирным играм кочевников, которые пройдут в 2021 году в Турецкой Республике. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

На встрече приняли участие заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев, заместители директора Дирекции по национальным видам спорта, руководители и ответственные лица федераций по национальным видам спорта.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы своевременной и качественной подготовки спортсменов Кыргызстана к IV Всемирным играм кочевников.

По словам Каната Шабданбаева совещание было проведено для определения текущих проблем и внесения корректировок в план работы.

"Вся ответственность по подготовке сборных команд по национальным видам спорта возложена на Госагентство. Прошу всех представителей федераций по национальным видам спорта отнестись к данным вопросам с большой ответственностью, четко выполнять все требования и поручения", – отметил К. Шабданбаев.

По итогам совещания директор Госагентства поручил Дирекции по национальным видам спорта в срок до 13 ноября разработать стандартизацию спортивных инвентарей по национальным видам спорта совместно с федерациями по видам спорта.