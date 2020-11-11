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Кыргызстан начал подготовку к IV Всемирным играм кочевников в Турции

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- Оксана Гут
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Сегодня, 11 ноября, директор Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев провёл совещание по подготовке сборных команд по национальным видам спорта к IV Всемирным играм кочевников, которые пройдут в 2021 году в Турецкой Республике. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства.

На встрече приняли участие заместитель директора Госагентства Канатбек Арпачиев, заместители директора Дирекции по национальным видам спорта, руководители и ответственные лица федераций по национальным видам спорта.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы своевременной и качественной подготовки спортсменов Кыргызстана к IV Всемирным играм кочевников.

По словам Каната Шабданбаева совещание было проведено для определения текущих проблем и внесения корректировок в план работы.

"Вся ответственность по подготовке сборных команд по национальным видам спорта возложена на Госагентство. Прошу всех представителей федераций по национальным видам спорта отнестись к данным вопросам с большой ответственностью, четко выполнять все требования и поручения", – отметил К. Шабданбаев.

По итогам совещания директор Госагентства поручил Дирекции по национальным видам спорта в срок до 13 ноября разработать стандартизацию спортивных инвентарей по национальным видам спорта совместно с федерациями по видам спорта.


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URL: https://www.vb.kg/394003
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт, федерация, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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