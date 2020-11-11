На территории Баткенской области при перевозке наркотиков задержан мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

Cотрудникам Управления по Баткенской области Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики поступила информация, что лицо по имени Алик занимается перевозкой и сбытом наркотических средств из Республики Таджикистан на территории Кыргызской Республики.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 УК КР.

9 ноября в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства на автодороге у села Жаштык Лейлекского района Баткенской области по подозрению в перевозке наркотических средств задержан житель Сокулукского района Чуйской области (уроженец Жерге-Тальского района Республики Таджикистан) Дж.Х.Дж., 1976г.р.

В ходе личного досмотра у задержанного внутри спортивной сумки обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим веществом гашиш общим весом 796 граммов.

Продолжается досудебное расследование.