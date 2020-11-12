Погода
$ 84.11 - 84.36
€ 99.50 - 100.72

Для чего нужны цветные полоски на шинах

255  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рассматривая полку с шинами в магазине, легко заметить, что на протекторе некоторых из них нанесены цветные полоски, а на боковинах красуются разноцветные пятна краски, явно проставленные с каким–то намерением.

В виду того, что и полоски, и разноцветные точки на шинах нанесены краской, можно предположить, что информация, которая в них заложена, носит временный характер. Иначе говоря, она становится не обязательной по прошествии не то что одного сезона, а нескольких поездок - одни сотрутся об асфальт, другие исчезнут в процессе мойки и все той же эксплуатации. Шиномонтажники и вовсе игнорируют ее, доказывая посредством грузиков водителям, что данная инфа необязательна к исполнению. Но что же все эти рисунки обозначают?

Если коротко, то кружки и треугольники на боковинах шин являются обычными балансировочными метками. Их цель - помочь более точно установить и отбалансировать новое колесо на новом диске.

Так, например, красный треугольник или точка указывают на место на боковине шины с самым максимальным отклонением радиальной силы (RVF). То есть именно в этой точке стенка боковины самая жесткая, а следовательно - и тяжелая. При монтаже алая отметка должна быть совмещена с литерой "L" на диске (иногда это может быть такая же точка, как на шине, только любого из цветов), которой отмечается легкая зона обода. В отсутствии значка "L" шина устанавливается так, чтобы метка располагалась в противоположной стороне от ниппеля. Красными метками, как правило, маркируются шины первичной комплектации, поставляемые шинными производителями на автозаводы.

А вот желтый треугольник или кружок можно встретить на шинах, продаваемых в автомагазинах. Данной маркировкой производители обозначают наиболее легкое место покрышки, которое определяется методом балансировки на заводе. Следовательно, монтировать такую шину необходимо, совместив желтую отметку с самым тяжелым местом на колесном диске - в той точке, где расположен ниппель. И тот и другой метод позволяют уравновесить колесо, чтобы облегчить его балансировку в дальнейшем.

Однако если водитель после нескольких поездок по какой–то причине решит перекинуть такую резину на другие диски, то все эти отметки не будут иметь никакой силы. Дело в том, что покрышки в процессе эксплуатации прикатываются, частично изнашиваются или повреждаются. Другими словами - попросту теряют свои первоначальные весовые характеристики и баланс, заданные с завода. Следовательно, и устанавливать их можно, не обращая внимания на все эти метки.

Работник шиномонтажа после сборки без труда отбалансирует вновь собранное колесо на станке. И даже при первом монтаже шин можно не соблюдать рекомендации, которые скрыты за этими треугольниками и точками, что, собственно, и делают мастера. Просто продадут вам на пару грузиков больше. А возможно - и меньше, ведь все зависит от развесовки шины и диска, которая от изделия к изделию может незначительно, но меняться.

Автор: Леонид Владимиров


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394009
Теги:
автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  