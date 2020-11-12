Для чего нужны цветные полоски на шинах

Рассматривая полку с шинами в магазине, легко заметить, что на протекторе некоторых из них нанесены цветные полоски, а на боковинах красуются разноцветные пятна краски, явно проставленные с каким–то намерением.

В виду того, что и полоски, и разноцветные точки на шинах нанесены краской, можно предположить, что информация, которая в них заложена, носит временный характер. Иначе говоря, она становится не обязательной по прошествии не то что одного сезона, а нескольких поездок - одни сотрутся об асфальт, другие исчезнут в процессе мойки и все той же эксплуатации. Шиномонтажники и вовсе игнорируют ее, доказывая посредством грузиков водителям, что данная инфа необязательна к исполнению. Но что же все эти рисунки обозначают?

Если коротко, то кружки и треугольники на боковинах шин являются обычными балансировочными метками. Их цель - помочь более точно установить и отбалансировать новое колесо на новом диске.

Так, например, красный треугольник или точка указывают на место на боковине шины с самым максимальным отклонением радиальной силы (RVF). То есть именно в этой точке стенка боковины самая жесткая, а следовательно - и тяжелая. При монтаже алая отметка должна быть совмещена с литерой "L" на диске (иногда это может быть такая же точка, как на шине, только любого из цветов), которой отмечается легкая зона обода. В отсутствии значка "L" шина устанавливается так, чтобы метка располагалась в противоположной стороне от ниппеля. Красными метками, как правило, маркируются шины первичной комплектации, поставляемые шинными производителями на автозаводы.

А вот желтый треугольник или кружок можно встретить на шинах, продаваемых в автомагазинах. Данной маркировкой производители обозначают наиболее легкое место покрышки, которое определяется методом балансировки на заводе. Следовательно, монтировать такую шину необходимо, совместив желтую отметку с самым тяжелым местом на колесном диске - в той точке, где расположен ниппель. И тот и другой метод позволяют уравновесить колесо, чтобы облегчить его балансировку в дальнейшем.

Однако если водитель после нескольких поездок по какой–то причине решит перекинуть такую резину на другие диски, то все эти отметки не будут иметь никакой силы. Дело в том, что покрышки в процессе эксплуатации прикатываются, частично изнашиваются или повреждаются. Другими словами - попросту теряют свои первоначальные весовые характеристики и баланс, заданные с завода. Следовательно, и устанавливать их можно, не обращая внимания на все эти метки.

Работник шиномонтажа после сборки без труда отбалансирует вновь собранное колесо на станке. И даже при первом монтаже шин можно не соблюдать рекомендации, которые скрыты за этими треугольниками и точками, что, собственно, и делают мастера. Просто продадут вам на пару грузиков больше. А возможно - и меньше, ведь все зависит от развесовки шины и диска, которая от изделия к изделию может незначительно, но меняться.

Автор: Леонид Владимиров