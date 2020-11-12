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Парки можем, а тротуары никак

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- Сергей Швец
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Столичные власти, несмотря на дефицит бюджета, вызванный пандемией коронавируса, продолжают строить парки в южной части города. А вот тротуар в 5–м микрорайоне длиной менее километра не могут закатать в асфальт уже полгода.

Как сообщает пресс–служба столичной администрации, продолжается строительство второй очереди парка "Ынтымак", расположенного на пересечении Абсамата Масалиева (Южной магистрали) и Токтоналиева (Душанбинской). В настоящий момент сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" проводят земляные работы, укатывают аллеи, готовят спортивные площадки и парковки для автомобильного транспорта.

Параллельно идет устройство фонтанов, укладка ирригационных сетей, устанавливается система автополива Hunter (современный комплекс электротехнического оборудования, который позволяет значительно оптимизировать расходы воды и рабочего времени сотрудников). Также ведется установка системы наружного освещения.

Чиновники с особой гордостью заявляют, что в новом парке предусмотрена инклюзивная площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, подаренная клубом "Ротари Интернешнл".

Словом, все четко и по графику. Торопятся так, как будто через две недели лето и горожанам негде будет погулять. Хотя даже далекому от этой сферы человеку понятно, что в зимнее время прохаживаться здесь будут немногие. А если уж кому и будет невтерпеж, рядом расположены еще два законченных рекреационных пространства.

А вот где прыть действительно бы нужно проявить, так это на тротуаре с восточной стороны 5–го микрорайона. Делать эту пешеходную артерию начали еще весной, то есть полгода назад. Перекопали и заставили горожан несколько месяцев ходить по буеракам. Ну или по проезжей части, если кто не хотел повредить обувь или переломать ноги. И только недавно соизволили укатать все это дело катком. В таком состоянии тротуар пребывает уже больше месяца, хотя самое трудное позади, осталось лишь уложить слой асфальта.

В общем, не умеют наши чиновники правильно расставлять акценты. Скоро начнутся дожди, горожанам придется ходить по колено в грязи недоделанного тротуара.

Неменьший урон тротуарам наносят рабочие "Бишкекзеленхоза", которые реконструируют ирригационные сети столицы. Работа, безусловно, нужная. Но вдоль многих улиц, где они работают, например, Горького, тротуар и без того был в ужаснейшем состоянии. Точнее, асфальта как такового на указанном участке уже давно нет. А во время замены лотков строители выгружали землю прямо на пешеходную дорожку. В результате пройти по ней стало невозможно.

Муниципалитету давно уже следует пересмотреть подход к обновлению инфраструктуры и проводить комплексную работу: замену лотков сразу с ремонтом тротуаров. Тем более что на большинстве столичных улиц пешеходные дорожки в совершенно разбитом состоянии.

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P.S. Вдоль улицы Юнусалиева, на отрезке от Горького до Ахунбаева, ведется бесконечное строительство многоэтажных зданий. А отдельные жильцы частного сектора подключались к коммуникациям, вскрывая асфальт. Из–за этого и без того кривой тротуар превратился в танкодром. Но после завершения всех работ никто не подумал восстановить покрытие, как того требуют правила. Профильным специалистам мэрии не грех было бы проехаться здесь и наказать нарушителей.


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URL: https://www.vb.kg/394010
Теги:
мэрия, ремонт, парк, Бишкек, тротуар
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