Мясные короли кидают свой народ

Цены на животноводческую продукцию продолжают повышаться. И новые власти страны пока не приняли никаких мер по их сдерживанию.

Стоимость говяжьей вырезки нынче на столичных рынках составляет 510–520 сомов за килограмм, а пару недель назад ее можно было приобрести за 490 сомов. Кило говядины с косточкой теперь уже обходится покупателям в среднем по 400–420 сомов, но некоторые ухари–продавцы реализуют эту продукцию уже по 450 сомов за килограмм. Баранина подорожала в среднем за эти дни на 10–15 сомов, теперь ее цена подпрыгивает до 400 сомов.

Подорожали и всевозможные мясные изделия. Так, цены на вареные колбасы подскочили в среднем на 30 сомов, копченые - на 40. Цена на некоторые сорта фабричных пельменей повысилась на 30–40 сомов. Продавцы ошарашенных таким ростом цен покупателей "успокаивают" тем, что эта свистопляска будет продолжаться и дальше. Особенно тяжко будет зимой, когда на стоимости будут отражаться проблемы с кормами.

В Госантимонополии рост стоимости животноводческой продукции объясняют двумя факторами: ростом курса доллара и неконтролируемом экспорте мяса и животных.

Давайте разберемся. Многие ответственные господа, в том числе представители различных животноводческих ассоциаций и объединений экспортеров, утверждают, что рост цен на мясо обусловлен в первую очередь подъемом курса доллара. К примеру, эти адвокаты говорят о росте цен на завозимые в Кыргызстан автомобили, потому, дескать, фермеры вынуждены продавать и свою продукцию дороже. Минутку! Доллар все последние 30 лет медленно, но верно полз вверх, и цена на иномарки подскакивала почти каждый год, но стоимость мяса при этом не сильно шокировала кыргызстанцев. Да, цена на продукцию росла постоянно, но не такими же сумасшедшими темпами. Так что все эти доводы, как говорится, от лукавого, привязывать рост обменного курса инвалюты к цене на мясо не логично. А что же тогда будет, если, как обещают эксперты, в скором времени курс доллара перевалит за 100 сомов? Просто ретивые коммерсанты и их всевозможные посредники пудрят мозги простым гражданам в своем стремлении разбогатеть на всеобщем кризисе.

А вот о безудержном экспорте, часто противозаконном, поговорить имеет смысл. Согласно данным Национального статистического комитета, за первое полугодие нынешнего года животноводческой продукции было экспортировано на 979 миллионов сомов, что больше аналогичного показателя 2019 года на 198,9 процента. Экспорт животных за 6 месяцев нынешнего года потянул на 5 миллионов 560 тысяч долларов, что также больше показателя первых шести месяцев прошлого года на 130 процентов. Также в Казахстан было экспортировано 170 тонн колбасы и других мясных деликатесов.

Шкур мелкого и крупного рогатого скота было отправлено за кордон 113 тысяч штук, а кишок и других внутренностей животных - на 50 миллионов сомов. К слову, как можно экспортировать шкуры животных, когда наши обрабатывающие их предприятия давно стоят на приколе из–за нехватки сырья. А из внутренностей можно производить корма для собак и кошек - все казне польза будет даже от этого копеечного производства.

Хитроумные коммерсанты придумали еще одну причину увеличения цен на мясо. Дескать, во время пандемии была закрыта кыргызско–китайская граница, мясо к нам из Поднебесной не экспортировалось, а потому из–за возникшего дефицита стоимость животноводческой продукции резко подпрыгнула вверх. Но и этот довод не выдерживает критики. Из Китая к нам поступает только мясо птицы. В этом корреспондента "Вечернего Бишкека" заверили руководители Государственной инспекции по фитосанитарной и ветеринарной безопасности.

А еще заготовители из Казахстана в массовом порядке скупают скот на базарах Нарына, Кара–Балты, Токмака и других городов республики. Много мяса (порядка 500 тонн в этом году) уходит в Узбекистан. Причем в приграничные с нашей страной города доставляется также и живой скот. Любопытная деталь: часто такие операции не фигурируют в сводках Таможенной инспекции. Следовательно, имеет место обычная контрабанда. А раз так, значит, кто–то и "крышует" эти "деловые" операции.

Бывшие власти Кыргызстана стимулировали поставки нашей животноводческой продукции за рубеж. Экс–президент Сооронбай Жээнбеков неоднократно говорил о том, что фермеры должны хорошо зарабатывать, а потому призывал чиновников шире открывать зеленую улицу экспорту сельхозпродукции. С одной стороны, он был прав: на сегодняшний день государство не в состоянии оказывать крестьянам финансовую поддержку, то есть выделять дотации, а потому необходимо предоставить им возможность выгодно реализовывать свой урожай за кордоном. Но вот с другой - согласно официальным данным, покупательская способность кыргызстанцев меньше, чем у других, к примеру, россиян, в 2,6 раза! И ничего удивительного здесь нет. Зарплаты у нас, мягко говоря, не очень большие, а цены на рынках такие же, как в России, Казахстане и других странах СНГ. По уровню жизни мы сильно отстаем от своих соседей, не говоря уже о гражданах из стран дальнего зарубежья. А кыргызстанцы - народ горячий - нищету и равнодушное отношение к себе чиновников долго терпеть не будут. Недавние события это наглядно доказали.

Но власти, похоже, об этом не сильно кручинятся. В сентябре этого года депутат Жогорку Кенеша Эмил Токтошев спросил у заместителя министра сельского хозяйства Жаныбека Керималиева о причинах роста цен на животноводческую продукцию и о том, целесообразно ли ее экспортировать за рубеж. Чиновник выложил как на духу, что в условиях рыночной экономики нельзя запрещать крестьянам продавать свою продукцию там, где они захотят. Если бы господин Керималиев сказал такое, к примеру, в Бундестаге или Конгрессе США, то он бы на следующий день попрощался со своей должностью. В этих государствах власти заботятся обо всех своих гражданах, а потом уже позволяют бизнесменам заниматься экспортом. У нас все выходит с точностью до наоборот.

Медики утверждают, что в год человек должен съедать не менее пяти килограммов мяса. Иначе ему гарантированы различные хронические заболевания. В советские годы эти нормы соблюдались. Но уже в 1992 году кыргызстанцы могли покупать только 2,8 килограмма мяса. После 1995 года, когда колхозы–совхозы окончательно испустили дух, граждане нашей страны съедали только 1,1 килограмма животноводческой продукции. Потом, правда, этот показатель стал расти, и сейчас мы с вами съедаем 1,9 килограмма мяса в год. Не густо, но будет, наверное, еще хуже, если не прекратим кормить граждан других стран, а своих оставим на голодном пайке.

На встрече с жителями Баткенской области премьер–министр Садыр Жапаров рекомендовал министру сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности Тилеку Токтогазиеву пересмотреть по возможности вопрос мясных экспортных поставок. Будем надеяться, что новый шеф аграрной отрасли страны, который себя позиционирует как отчаянный реформатор, поймет, о чем идет речь.