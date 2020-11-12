Погода
$ 84.11 - 84.36
€ 99.50 - 100.72

В Генпрокуратуре КР кадровые перестановки, сменились сразу несколько замов

161  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Генеральной прокуратуре произошли массовые кадровые перестановки. Накануне были назначены сразу три новых заместителя и первый замглавы ведомства.

В частности, Сагындык Мукашов назначен заместителем Генерального прокурора - Военным прокурором;

Абай Молдокматов назначен заместителем Генерального прокурора;

Турусбек Ишеналиев назначен заместителем Генерального прокурора;

Нуркамал Набиев назначен первым заместителем Генерального прокурора;

В то же время Нурлан Дюшембиев освобожден от должности заместителя Генерального прокурора, Нурлан Дарданов от должности первого заместителя Генерального прокурора.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394016
Теги:
Генеральная прокуратура, назначение, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  