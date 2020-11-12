В Генпрокуратуре КР кадровые перестановки, сменились сразу несколько замов

В Генеральной прокуратуре произошли массовые кадровые перестановки. Накануне были назначены сразу три новых заместителя и первый замглавы ведомства.
В частности, Сагындык Мукашов назначен заместителем Генерального прокурора - Военным прокурором;
Абай Молдокматов назначен заместителем Генерального прокурора;
Турусбек Ишеналиев назначен заместителем Генерального прокурора;
Нуркамал Набиев назначен первым заместителем Генерального прокурора;
В то же время Нурлан Дюшембиев освобожден от должности заместителя Генерального прокурора, Нурлан Дарданов от должности первого заместителя Генерального прокурора.
Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров.