В Генпрокуратуре КР кадровые перестановки, сменились сразу несколько замов

В Генеральной прокуратуре произошли массовые кадровые перестановки. Накануне были назначены сразу три новых заместителя и первый замглавы ведомства.

В частности, Сагындык Мукашов назначен заместителем Генерального прокурора - Военным прокурором;

Абай Молдокматов назначен заместителем Генерального прокурора;

Турусбек Ишеналиев назначен заместителем Генерального прокурора;

Нуркамал Набиев назначен первым заместителем Генерального прокурора;

В то же время Нурлан Дюшембиев освобожден от должности заместителя Генерального прокурора, Нурлан Дарданов от должности первого заместителя Генерального прокурора.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров.