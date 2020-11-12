Погода
$ 84.11 - 84.36
€ 99.50 - 100.72

Бакыт Бакетаев намерен снять свою кандидатуру в пользу своего ученика

352  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кандидат в президенты Бакыт Бакетаев намерен снять свою кандидатуру с предвыборной гонки в пользу Садыра Жапарова. Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.

По его словам, он хорошо знает потенциал Жапарова.

- Я принял такое решение, чтобы поддержать своего ученика Садыра Жапарова, так как хорошо знаю его плюсы и минусы. Мы вместе работали в Агентстве по противодействию коррупции, до этого соприкасались с ним в парламенте. Думаю, он справится, - сказал Бакетаев.

Также политолог высказал свои пожелания всем кандидатам в президенты.

- Первое, необходимо, чтобы Садыр Жапаров и другие кандидаты отказались от агитации на местах. В связи с пандемией агитация должна проходить только по телевидению и посредством СМИ. Второе, Кыргызстан должен на стопроцентно стать парламентской республикой. Третье, необходимо законодательно закрепить такой институт как Курултай, который и должен будет выбирать президента, - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394018
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  