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По делу о радиочастотах задержан бывший рукап правительства Самат Кылжыев

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- Оксана Гут
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Задержан бывший руководитель аппарата правительства КР. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

Межведомственной следственно-оперативной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ Кыргызской Республики осуществляется досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование.

11 ноября в рамках указанного дела в порядке ст. 98 Уголовно- процессуального кодекса КР был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ бывший руководитель аппарата правительства КР К.С.А. - Кылжыев Самат Аскербекович.

Напомним, Самат Кылжыев был освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей руководителя аппарата правительства - министра Кыргызской Республики указом Сооронбая Жээнбекова в июне текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/394019
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, правительство, уголовная ответственность, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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