Днем до минус 12 градусов. В Кыргызстане ожидается дождь и снег

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

12-16 ноября ожидается резкое изменение погоды: на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

12 ноября днем и 13 ноября ночью в отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На горных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ожидается усиление западного ветра местами до 15-20 м/с.

13-16 ноября ожидается значительное понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью до -3…-8°, днем до 0…-5°, в Таласской долине ночью до -5…-10°, днем до 0…-5°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -4…+1°, днем до 0…5°, в предгорных районах ночью до -2…-7°, днем до -2…+3°, в зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью до -1…-6°, по востоку до -4…-9°, днем до -2…+3°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -7…-12°, днем до -2…+3°, в горных районах ночью до -8…-13°, днем до -5…-10°, в высокогорных районах ночью до -15…-20°, днем до -7…-12°.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб