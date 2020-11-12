Мадумаров: Чтобы стать кыргызом, ты должен сначала стать русским

Для граждан Кыргызстана будет лучше, если в стране будет принят Закон о двойном гражданстве с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты КР, бывший спикер парламента республики Адахан Мадумаров на пресс-конференции в Москве 11 ноября.

По его словам, необходимо инициировать закон о двойном гражданстве России и Кыргызстана.

- Это нам необходимо. От этого мы выиграем. Получившие гражданство России кыргызы сейчас не имеют никаких прав на своей родине", – отметил политик.

Кроме того, заявил он, настоящий кыргыз обязательно должен знать русский язык.

"Если ты истинный патриот своего народа, ты обязан знать русский язык. Именно этот язык является мостом между кыргызами и другими народами. Россия для Кыргызстана – это окно в мир. Есть такая шутка – чтобы стать кыргызом, ты должен сначала стать русским. Как писал Чингиз Айтматов, русский язык и кыргызский язык – это два крыла одной птицы. Однокрылая птица никуда не полетит. Не надо быть псевдопатриотами, политизировать статус русского языка. Настоящий патриот должен заставить своих соотечественников знать не один, а минимум два языка. А лучше три, четыре, пять",- добавил Мадумаров.

Кроме того, добавил он, для благополучия Кыргызстана необходим стратегический союз с Россией.

Источник: kginfo.ru