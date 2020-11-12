Кыргызстанцы вышли в победители международной интернет-олимпиады

Подведены итоги международной интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира", которая была инициирована Межпарламентской Ассамблеей СНГ в рамках мероприятий, посвященных Международному дню демократии.

В олимпиаде, как сообщили в МПА Содружества, приняли участие 721 студентов из 56 высших учебных заведений государств МПА СНГ: Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Проведение олимпиады осуществлялось согласно регламенту, утвержденному Генеральным секретарем - руководителем Секретариата Совета МПА Дмитрием Кобицким. Организационный комитет возглавил его заместитель, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств МПА Иван Мушкет, жюри олимпиады - директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Шамахов.

По итогам отборочного этапа определено 16 победителей и 26 призеров олимпиады.

На основании представленных в оргкомитет протоколов результатов интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира" на площадках проведения в cтранах Содружества от Кыргызстана была признана победителем Наристе Адылова (Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева, диплом первой степени), призерами - Акбаралы уулу Ыманкадыр (Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, диплом второй степени), Жанылай Курманалиева (Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б. Ельцина, диплом третьей степени).

По решению жюри также определены составы команд государств СНГ и России для участия в международной научно-практической конференции в формате научных дебатов, которые состоятся в декабре 2020 года.

По итогам набранных баллов в сборную команду государств МПА СНГ рекомендована Наристе Адылова (Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева).