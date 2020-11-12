В России узаконили пенсии для граждан стран ЕАЭС

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств Евразийского экономического союза вступило в силу в России. Федеральный закон о его ратификации подписал президент РФ Владимир Путин.

Данное соглашение было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Работа над его проектом проводилась Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-партнерами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией с 2014 года.

Документом предусмотрено, что после вступления соглашения в силу трудящиеся ЕАЭС смогут получать пенсию за периоды работы не только у себя на родине, но и в других государствах Союза. Каждое из них будет платить пенсию по своему законодательству, исходя из стажа работы такого человека, приобретенного на территории данного государства. На тех же условиях, что и для граждан этой страны, станет осуществляться формирование пенсионных прав иностранного работника и назначение ему пенсии.

Согласно соглашения, под его действие в России подпадают страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, фиксированная выплата к страховой пенсии, накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений. По оценке правительства РФ, реализация новой совместной инициативы не потребует дополнительных бюджетных средств - она будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.

Соглашение вступит в силу только после его ратификации всеми странами ЕАЭС. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.