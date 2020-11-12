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Духовное собрание мусульман РФ не запретило бракив с иноверцам

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- Евгений Денисенко
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В Духовном собрании мусульман России считают возможными межконфессиональные браки. Об этом заявил глава ДСМ РФ муфтий Альбир Крганов в ответ на богословское заключение, ранее вынесенное другой мусульманской организацией страны - Советом улемов (старейшин) Духовного управления мусульман РФ.

"Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности с представительницами людей Писания (христианки, иудейки – VB.KG) на территории РФ недопустимы. И возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", - говорится в заключении Совета улемов.

"Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в Совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания, вступать ли в брак с женщиной другой веры - решает мужчина", - сказал Альгир Крганов в комментарии РИА "Новости".

"Исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином, поскольку мужчина - главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим… Мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспитаны в исламе, он несёт за это ответственность, за своих детей и супругу. Он также призван сподвигнуть женщину на то, чтобы она приняла ислам…Сможет ли он своей жизнью, знанием показать избраннице красоту ислама, чтобы жить с ней и воспитывать детей в исламе - ответственность мужчины ", - сказал Крганов.

Он отметил, что предписания богословов носят не обязательный, а рекомендательный характер.

"Надо учесть, что мы живем не в моноконфессиональной и мононациональной стране. По оценкам экспертов, около 25 процентов браков в России - межнациональные и межконфессиональные. Это тысячи семей, в которых достойно воспитывают детей. Если люди любят друг друга, в отношениях должны быть уступки. А иначе возникают конфликты, начиная с того, в какой традиции дать ребенку имя", - высказал свое мнение муфтий.


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URL: https://www.vb.kg/394033
Теги:
ислам, Россия, семья
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