Комик Жамбыл Камчиев снова баллотируется в президенты

Эстрадный артист Жамбылбек Камчиев подал в Центральную избирательную комиссию заявку на участие в предстоящих президентских выборах.

Напоминаем, что по состоянию на 12 ноября в Центральную избирательную комиссию поступило 16 заявлений от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики. Это Адахан Мадумаров, Элеонора Турдубекова, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Канат Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сызыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров.