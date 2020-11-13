Не велодорожки, а пыль в глаза

Столичная мэрия в последнее время активно расхваливает собственные усилия по строительству инфраструктуры, которую она гордо именует велодорожками. В реальности же это обычные тротуары с нанесенными линиями разметки, ездить по которым на велосипеде невозможно. И чиновников предупреждали об этом заранее. Но они предпочли пустить пыль в глаза, чем продумать другое решение вопроса.

В настоящий момент в городе формально существует довольно приличное количество велосипедных дорожек - кольцо чуть выше улицы Аалы Токомбаева, велотрасса вдоль Южной магистрали, П–образная на проспектах Чуй, Манаса и Абдрахманова, выделенная полоса на Токтогула, дорожки в некоторых парках, да еще недостроенная на Дэн Сяопина. Но из них только две можно назвать полноценными, так как они отделены и от проезжей части, и от тротуаров - это первая в списке выше и недостроенная на Сяопина.

Кстати, на последней, которая тянется от Фучика до Барпы Алыкулова, в настоящий момент уже проводится асфальтирование. Вот только некоторые отрезки еще даже не начинали строить. Управление землепользования и строительства мэрии решает вопрос сноса объектов, препятствующих дальнейшим работам.

Некоторые владельцы незаконной недвижимости идут навстречу и убирают постройки самостоятельно. Так, например, поступил хозяин металлического забора, с помощью которого было прихвачено более двух тысяч квадратных метров не принадлежащей ему земли. Также убраны три контейнера, складское помещение и навес для парковки автомобилей. В том районе, напомним, большое количество станций технического обслуживания. Именно они часто и становятся препятствием для строителей.

Однако и после завершения строительства велодорожки по ней все равно нельзя будет нормально передвигаться на велосипеде. Потому что уже сейчас отдельные индивидуумы используют ее как стоянку для своих четырехколесных колымаг. Причем многие из них являются клиентами тех самых многочисленных СТО. И ситуация лишь усугубится после завершения работ.

А все потому, что чиновники даже не пытаются разработать способ, как оградить велосипедистов от пешеходов и автомобильного транспорта. В результате получим еще одну формальную дорожку, как например, на улице Абдрахманова. Здесь по велосипедной части все время ходят пешеходы. На замечания в лучшем случае не реагируют, а в худшем - посылают куда подальше. Они считают, что здесь просто широкий тротуар, а на нарисованный на асфальте значок велосипеда предпочитают не смотреть.

Вот и вдоль проспекта Дэн Сяопина получим тротуар и... парковку, а не велодорожку. Зато чиновники смогут добавить в свою копилку псевдополезных проектов еще один, рассказывая горожанам, как они поддерживают здоровый образ жизни.

В реальности же сейчас есть лишь одна велодорожка, где можно более–менее свободно покататься. Речь о кольце выше Токомбаева. Но и по ней любят фланировать мамаши с детьми, делать замечания которым просто опасно. Да и внутри ее периметра строится новый парк, как только он начнет принимать посетителей, от них будет не протолкнуться и на велодорожке.

Чиновникам многократно говорили, что нужно оградить велосипедистов от всех остальных участников дорожного движения. Довольно интересно этот вопрос решен в Нью–Йорке. Велотросса проходит с правой стороны проезжей части, но отделена от нее специальными металлическими столбиками. А от тротуара ее отделяет придорожный бордюр. Ни один автомобиль заехать сюда уже не сможет, да и пешеходы в стороне.