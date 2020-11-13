Сколько посылок получила почта КР за 9 месяцев 2020 года?

ГП "Кыргыз почтасы" за 9 месяцев 2020 года принято всего 490 тысяч 387 отправлений. Об этом сообщает ГРС КР.
Больше всего почтовых отправлений приходится на письма. В целом статистка выглядит следующим образом:
- 7325 посылок;
- 477тысяч 432 письменной корреспонденции;
- 5630 посылок поступило по экспресс-почте.
Также за 9 месяцев 2020 года государственным предприятием "Кыргыз почтасы" отправлено 594794 посылок. Среди них:
- 232 посылки;
- 593798 письменной корреспонденции;
- 764 посылок по экспресс-почте.