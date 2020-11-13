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Сколько посылок получила почта КР за 9 месяцев 2020 года?

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- Виктория Гунгер
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ГП "Кыргыз почтасы" за 9 месяцев 2020 года принято всего 490 тысяч 387 отправлений. Об этом сообщает ГРС КР.

Больше всего почтовых отправлений приходится на письма. В целом статистка выглядит следующим образом:

- 7325 посылок;

- 477тысяч 432 письменной корреспонденции;

- 5630 посылок поступило по экспресс-почте.

Также за 9 месяцев 2020 года государственным предприятием "Кыргыз почтасы" отправлено 594794 посылок. Среди них:

- 232 посылки;

- 593798 письменной корреспонденции;

- 764 посылок по экспресс-почте.


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URL: https://www.vb.kg/394050
Теги:
ГРС, Кыргызпочтасы, Кыргызстан
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