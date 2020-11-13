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Задержание Омурзакова: Жители Оша поблагодарили Жапарова за борьбу с мафией

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- Бакыт Басарбек
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Житель Оша Канназар Ыдырысов поблагодарил исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и генпрокурора Курманкула Зулушева за задержание прокурора Улукбека Омурзакова, младшего брата заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова. Видео об этом появилось в соцсетях.

- Спасибо вам, что услышали наш голос. За 30 лет в стране впервые произошла революция. Наконец то задержали главу мафии, - сказал он.

Отметим, вчера, 12 ноября, был задержан прокурор Улукбек Омурзаков, младший брат заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова. Вместе с ним были задержаны еще 4 человека. По данным ведомства, они незаконно добыли уголь на 82 млн сомов без уплаты налогов.

Напомним, ранее на встрече Садыра Жапарова с жителями Оша Канназар Ыдырысов обратился к главе государства с жалобой на семью Омурзаковых.

"Младший брат Суйуна Омурзакова Улук Омурзаков собрал спортсменов и открыл охранное агентство "Мухаммед-Умар". Мы сейчас в Оше не можем ездить на машинах. Как только у нас появляется приличная машина, так они берут "долю". Захватили карьеры, земли. Всем управляют родственники Суйуна Омурзакова, правит мафия", - заявил на этой встрече Ыдырысов.


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URL: https://www.vb.kg/394051
Теги:
задержание, Ош, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Суюн Омурзаков
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