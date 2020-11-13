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В Ошской области пресечен устойчивый канал сбыта наркотических средств

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- Оксана Гут
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Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР проведена спецоперация по выявлению и задержанию лиц, занимающихся сбытом тяжелых видов наркотических средств в крупном размере. Пресечен устойчивый канал сбыта наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате мероприятий, проводимых в рамках досудебного производства, сотрудниками Управления СБНОН МВД по г. Ош и Ошской области на территории г. Ош был задержан гражданин Р.У. 1972 года рождения, у которого в салоне автомашины обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш, весом 935 грамм. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

В ходе дальнейших работ оперативно-розыскного характера наркоборцам МВД удалось установить и выйти на сбытчика наркотических средств. На основании полученных оперативных данных Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД проведены безотлагательные следственные и обысковые мероприятия по месту жительства гражданина М.у.Б. 1972 года рождения, подозреваемого в распространении наркотиков.

В ходе обыска, проводимого с использованием служебно-розыскных собак, в одном из сел Кара-Суйского района Ошской области были обнаружены и изъяты наркотические средства: героин, весом 2 кг 019 гр., гашиш афганского происхождения, весом 3 кг 972 гр. и 16 граммов марихуаны.

Вышеуказанный задержанный гражданин М.у.Б. ранее неоднократно судим, состоит на оперативном учете МВД КР как активный член организованной преступной группировки.

Спецоперация по установлению и поимке наркоторговцев осуществлялась совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы и Южного управления Государственной таможенной службы.

Общий вес изъятых наркотических средств составил 6 кг 942 грамма. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/394053
Теги:
ГТС, МВД, задержание, Кара-Суйский район, наркотики, Ош, Ошская область, суд, Кыргызстан
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