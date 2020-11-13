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26-ой. Экс-депутат ЖК Арсланбек Малиев подал заявление на участие в выборах

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- Виктория Гунгер
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В ЦИК поступило уведомление об участии в президентской гонке от экс-депутата ЖК Арсланбека Малиева.

В настоящее время он - президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами.

Итак, на данный момент изъявили желание участвовать в избирательном процессе 10 января: Арстан Алай, Адахан Мадумаров, Нурлан Мотуев, Кубат Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Абдыкадыр Сыдыков, Канат Исаев, Аймен Касенов, Сазыкбай Турдумалиев, Рашид Тагаев, Женишбек Байгуттиев, Азамат Эсенбеков, Кубанычбек Кадыров, Клара Сооронкулова, Элеонора Турдубекова, экс-депутат Садык Шер-Нияз, Жамбылбек Камчиев, Мыктыбек Арстанбек, Урустам Кабылбеков, Илгиз Токеев, Бактыбек Калмаматов и Токтайым Уметалиева.


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URL: https://www.vb.kg/394055
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан
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