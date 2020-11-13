Токтоналиев назначен замдиректора Госагентства по делам молодежи и спорта

Самат Токтоналиев назначен заместителем директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта по молодежной политике. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Ранее, 2 ноября, Мирлан Парханов был освобожден от занимаемой должности заместителя директора ведомства согласно поданному заявлению. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Токтоналиев Самат Садыкович

Родился 24 июня 1979 года в городе Нарын, окончил школу №2 им. В.П.Чкалова

Образование и квалификация:

2003-2004 гг. – Академия государственного управления при президенте Кыргызской Республики, Мастер государственного управления и местного самоуправления, (академическая степень "Магистр").

1996-2001 гг. – Нарынский государственный университет, высшее юридическое образование. Специальность юрист.

Трудовая деятельность:

2019 -2020 гг – заместитель директора Государственного учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорт;

2018-2019 гг. – юрист Общества с ограниченной ответственностью "Чайна Петроль Компани Джунда";

2017-2018 гг. – заведующий сектором государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;

2017 г – и.о. главного специалиста (юрист) Общественно – государственного управления капитального строительства мэрии города Бишкек (ОГУКС);

2017 г – ведущий специалист отдела правовой экспертизы и управления персоналом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

2015-2016 юрист консультант по проекту онлайн консультации Фонда Эвразии;

2013-2015 гг. – Генеральный директор ОАО "Деревообрабатывающий завод-3";

2008-2013 гг. – юрист группы компаний ОсОО "Кастомс Карго Сервис", ОАО "ДОЗ-3", ОсОО "Консалт Карго", ОсОО "Волшебная лампа", ОсОО "Касабланка Де Люкс";

2008 г. - старший юрист ОсОО "Kyrgyz Concept";

2007-2008 гг. – исполняющий обязанности директора Сокулукского филиала неправительственной организации "LARC" при поддержке Швейцарского агентства;

2005-2007 гг. – директор Ат-Башинского филиала неправительственной организации "LARC" при поддержке Швейцарского агентства;

2005 г. – юрист Таласского филиала неправительственной организации "LARC" при поддержке Швейцарского агентства;

2004-2005 гг. – исполнительный директор Микрокредитной компании "Союз-БТ" по совместительству;

2004 г. – ассистент Нарынского филиала неправительственной организации "LARC" при поддержке Швейцарского агентства;

2002-2003 гг. – юрист-координатор проекта фонда "Сорос – Кыргызстан", "Библиотечный центр правовой информации";

2001-2003 гг. – преподаватель юридического факультета Нарынского государственного университета;

1999-2000 гг – координатор организационного отдела Нарынского филиала Общественного Объединения "Молодые юристы Кыргызстана".