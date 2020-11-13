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В НЦОМиД открылось отделение гематологии с трансплантацией органов (Фото)

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- Оксана Гут
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Сегодня, 13 ноября, в Национальном центре охраны материнства и детства, что находится в Джале по ул. Ахунбаева 190, прошла церемония открытия двух новых корпусов: клинико-диагностического блока и отделения гематологии с трансплантацией органов общей площадью 3500 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Строительство новых корпусов было начато в августе 2019 года и полностью профинансировано Общественным объединением "Центр Ас-Сафа" включая проектно-сметную документацию, закупку медицинского и немедицинского оборудования на общую сумму 198 млн 800 000 сомов.

В первом трехэтажном корпусе детского гематологического отделения с трансплантацией органов будут размещены: операционный блок, реанимационное отделение, стационарные койки на 40 пациентов и палаты интенсивной терапии на 8 коек, для пациентов с острой почечной недостаточностью – отделение гемодиализа на 3 койко-места.

В клинико-диагностическом отделении будут размещены консультативно-диагностическое отделение и лаборатория с необходимым медицинским оборудованием. В обоих зданиях предусмотрены лифты.

Кроме этого, планируется закладка капсулы для строительства детского онкогематологического корпуса общей площадью 4500 кв.м., состоящее из 4-х этажей. Строительство также будет профинансировано Общественным объединением "Центр Ас-Сафа".


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URL: https://www.vb.kg/394064
Теги:
дети, правительство, трансплантация органов, Кыргызстан, медицина, больница, Минздрав
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