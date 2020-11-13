"Алмаз Алимбеков до последнего дня качественно выполнял свои обязанности"

Я лично положительно характеризую работу Алмаза Алимбекова на посту главы "Кыргызалтына". За время его работы были запущены несколько серьезных проектов. Также продвинулся процесс по "Алтынкену". Причем, он наладил на предприятии работу по выпуску металла. Эта важно, так как 40 процентами акций "Алтынкена" владеет "Кыргызалтын". Об этом VB.KG заявил глава ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

Он также напомнил, что под руководством Алимбекова запущено предприятия "Макмал Голд Компани".

- Это позволило восстановить там много рабочих мест. Запущено ОсОО "Эти Бакыр Терексай" - совместное предприятие ОАО "Кыргызалтын" (25% доли) и турецкой компании "Эти Бакыр" (75% доли). В сентябре там началось строительство ЗИФ. При положительных прогнозах работ в следующем году от него должно поступить около 20 млн долларов дивидендов. Это огромная сумма, сравнимая с "Кумтором", - отметил Таджибаев.

Те вопросы, которые ЦК Горно-металлургического профсоюза ставили перед руководством "Кыргызалатына" в лице Алимбекова – социальное партнерство в интересах простых рабочих, также велось на высшем уровне.

- Например, вопросы заработной платы часто обсуждали на совместной площадке, как по филиалам "Кыргызалтына", так и по подведомственным предприятиям. Буквально 11 ноября в последний день его работы у нас было собрание по работе согласительной комиссией по ОсОО "Алтынкен", где удалось увеличить существенно фонд оплаты труда. Алимбеков настоятельно рекомендовал, как представитель кыргызской стороны, китайскому учредителю увеличить существенно зарплату. Причем, некоторым категориям работников до 40 и более процентов. Это, прежде всего, показатель, что он боролся за положение наших граждан, отчисления инвестора в Соцфонд и т.д. И тесно работал непосредственно с инвесторами. Домой мы уехали около 12 ночи с "Алтынкена". То есть, человек до последнего момента качественно выполнял свои обязательства, и в интересах Кыргызстана. Поэтому, могу охарактеризовать работу Алимбекова только положительно, и нареканий нет, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

С мнением предыдущего собеседника согласился и глава Международного делового совета Аскар Сыдыков. По его словам, именно благодаря Алмазу Алимбекову и его коллективу удалось осуществить множество проектов в горнодобывающей сфере.

- Я очень хорошо знаю Алмаза Алимбекова еще по работе в правительстве, где он внес свой значительный вклад над улучшением инвестиционного климата в стране. Поэтому его приход в "Кыргызалтын" стал своевременен. Многие проекты тогда с его приходом удалось сдвинуть с мертвой точки. Например, привлечь в "Макмал" нового инвестора на более выгодных условиях. Также был привлечен инвестор на месторождение "Терек Сай". С приходом Алимбекова и "Алтынкен" начал активно работать. Также не забывайте, что именно Алимбеков провел успешные переговоры по пересмотру соглашения с Кумтором. В итоге Кыргызстан получил дополнительные средства от инвестора на охрану природы и на строительство онкоцентра. В целом, Алмаз Алимбеков очень грамотный специалист и как человек очень порядочный. Поэтому я не удивлен, что даже коллектив "Кыргызалтына" с грустью воспринял новость об его уходе, - отметил глава МДС.