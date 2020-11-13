Погода
$ 84.55 - 84.92
€ 99.50 - 100.72

Некролог - Исаков Каныбек Абдуваситович

171  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сфера образования и науки страны понесла невосполнимую утрату. Скоропостижно скончался отличник образования Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор Исаков Каныбек Абдуваситович.

Некролог

Исаков Каныбек Абдуваситович родился 4 июня 1969 года в селе Кызыл-Тейит Ноокатского района Ошской области.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в качестве рабочего в колхозе Бел-Орук Ноокатского района. В 1987 году поступил в Ошский государственный университет, который окончил с отличием в 1993 году.

В 1988–1990 годах служил в рядах Советской Армии. Педагогическую деятельность начал в 1993 году преподавателем на факультете кыргызской филологии ОшГУ. В дальнейшем работал старшим преподавателем, заместителем декана, проректором и ректором.

В 1995 году стал главным редактором студенческой газеты "Нур", уделял особое внимание как образованию, так и художественному развитию студентов. В 1997 году Исаков Каныбек был назначен на должность заместителя декана факультета кыргызской филологии ОшГУ, а в 1998 году - помощником ректора данного вуза по воспитательным делам. В 2000 году начал работать в должности проректора ОшГУ по общественно-воспитательным делам. В 2005 году был назначен проректором по делам государственного языка. С 2006 по 2011 годы работал ректором Ошского гуманитарно-педагогического института. В период его работы институт стал одним из передовых вузов, готовящих качественные кадры в сфере педагогики. С 2011 года до 2019 являлся ректором Ошского государственного университета.

В ОшГУ он успешно работал над улучшением качества обучения, ввел автоматизацию управления образовательным процессом. При нем были внедрены современные технологии обучения, улучшена инфраструктура и усилены внутренние и внешние образовательные связи. В результате ОшГУ пополнил ряды лучших вузов Средней Азии.

В сентябре 2019 года был назначен министром образования и науки Кыргызской Республики. В это время общество стало свидетелем больших изменений в образовательной сфере.

Исаков К.А. достиг больших успехов и в качестве ученого. В 2001 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 2011 году - докторскую диссертацию. Он является автором монографий, более 150 научно-методических, публицистических статей и художественных книг.

Исаков К.А. смог показать себя и как общественный деятель. Работая депутатом 3 созывов Ошского городского кенеша, он внес огромный вклад в развитие образования и государственного языка в стране.

За плодотворный труд в 2005 году он был награжден нагрудным знаком "Отличник образования Кыргызской Республики", в 2006 году - знаком "Кыргыз тили", в 2007 году присвоено звание академика Общественной академии имени Ч. Айтматова, в 2010 году - звание почетного профессора Университета Сока-Гаккай Японии, в 2012 году - звание почетного профессора Университета Кастамону Турции, в 2014 году награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Воспитал трех дочерей и сына.

Научное сообщество, интеллигенция и народ Кыргызстана навсегда сохранят память об Исакове Каныбеке Абдуваситовиче. Выражаем соболезнования его родным и близким, разделяем их боль и утрату.

С. Н. Жапаров, Т. Т. Мамытов, Р. И. Отунбаева, С. Ш. Жээнбеков, А. Э. Новиков, Э. Ж. Сурабалдиева, Р. А. Сабиров, С. С. Касмамбетов, Б. А. Аманбаев, Г. С. Калиева, У. А. Марипов, Г. С. Молдобекова, А. С. Токторов, Т. З. Зулпукаров, А. Т. Сулайманов, А. М. Эргешов, Н. И. Ишекеев, А. Б. Бейшеналиев, Н. К. Кадырбеков, А. С. Бейшеналиев, К. К. Ташиев, З. Ж. Эргешов, М. М. Мамытов, М. С. Джуматаев, К. Б. Базарбаев, Ж. О. Абдураимов, Ж. У. Саралаева, У. А. Усеков, З. П. Жапаров, Ж. А. Ташиев, Н. С. Джусупбекова, Н. К. Омуров, А. И. Мусаев, П. Б. Туркбаев, Т. И. Першина, С. Б. Абдрахманова, М. Б. Базаркулов, А. Н. Зырянова, А. Сманбаев, Ж. Б. Жанузаков, Т. С. Сайпидинова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394068
Теги:
Министерство образования, образование, погибшие, Кыргызстан, Каныбек Исаков, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  