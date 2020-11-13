Сфера образования и науки страны понесла невосполнимую утрату. Скоропостижно скончался отличник образования Кыргызской Республики, доктор филологических наук, профессор Исаков Каныбек Абдуваситович.

Некролог

Исаков Каныбек Абдуваситович родился 4 июня 1969 года в селе Кызыл-Тейит Ноокатского района Ошской области.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в качестве рабочего в колхозе Бел-Орук Ноокатского района. В 1987 году поступил в Ошский государственный университет, который окончил с отличием в 1993 году.

В 1988–1990 годах служил в рядах Советской Армии. Педагогическую деятельность начал в 1993 году преподавателем на факультете кыргызской филологии ОшГУ. В дальнейшем работал старшим преподавателем, заместителем декана, проректором и ректором.

В 1995 году стал главным редактором студенческой газеты "Нур", уделял особое внимание как образованию, так и художественному развитию студентов. В 1997 году Исаков Каныбек был назначен на должность заместителя декана факультета кыргызской филологии ОшГУ, а в 1998 году - помощником ректора данного вуза по воспитательным делам. В 2000 году начал работать в должности проректора ОшГУ по общественно-воспитательным делам. В 2005 году был назначен проректором по делам государственного языка. С 2006 по 2011 годы работал ректором Ошского гуманитарно-педагогического института. В период его работы институт стал одним из передовых вузов, готовящих качественные кадры в сфере педагогики. С 2011 года до 2019 являлся ректором Ошского государственного университета.

В ОшГУ он успешно работал над улучшением качества обучения, ввел автоматизацию управления образовательным процессом. При нем были внедрены современные технологии обучения, улучшена инфраструктура и усилены внутренние и внешние образовательные связи. В результате ОшГУ пополнил ряды лучших вузов Средней Азии.

В сентябре 2019 года был назначен министром образования и науки Кыргызской Республики. В это время общество стало свидетелем больших изменений в образовательной сфере.

Исаков К.А. достиг больших успехов и в качестве ученого. В 2001 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 2011 году - докторскую диссертацию. Он является автором монографий, более 150 научно-методических, публицистических статей и художественных книг.

Исаков К.А. смог показать себя и как общественный деятель. Работая депутатом 3 созывов Ошского городского кенеша, он внес огромный вклад в развитие образования и государственного языка в стране.

За плодотворный труд в 2005 году он был награжден нагрудным знаком "Отличник образования Кыргызской Республики", в 2006 году - знаком "Кыргыз тили", в 2007 году присвоено звание академика Общественной академии имени Ч. Айтматова, в 2010 году - звание почетного профессора Университета Сока-Гаккай Японии, в 2012 году - звание почетного профессора Университета Кастамону Турции, в 2014 году награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Воспитал трех дочерей и сына.

Научное сообщество, интеллигенция и народ Кыргызстана навсегда сохранят память об Исакове Каныбеке Абдуваситовиче. Выражаем соболезнования его родным и близким, разделяем их боль и утрату.

С. Н. Жапаров, Т. Т. Мамытов, Р. И. Отунбаева, С. Ш. Жээнбеков, А. Э. Новиков, Э. Ж. Сурабалдиева, Р. А. Сабиров, С. С. Касмамбетов, Б. А. Аманбаев, Г. С. Калиева, У. А. Марипов, Г. С. Молдобекова, А. С. Токторов, Т. З. Зулпукаров, А. Т. Сулайманов, А. М. Эргешов, Н. И. Ишекеев, А. Б. Бейшеналиев, Н. К. Кадырбеков, А. С. Бейшеналиев, К. К. Ташиев, З. Ж. Эргешов, М. М. Мамытов, М. С. Джуматаев, К. Б. Базарбаев, Ж. О. Абдураимов, Ж. У. Саралаева, У. А. Усеков, З. П. Жапаров, Ж. А. Ташиев, Н. С. Джусупбекова, Н. К. Омуров, А. И. Мусаев, П. Б. Туркбаев, Т. И. Першина, С. Б. Абдрахманова, М. Б. Базаркулов, А. Н. Зырянова, А. Сманбаев, Ж. Б. Жанузаков, Т. С. Сайпидинова.