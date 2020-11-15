Россия окажет Кыргызстану безвозмездную техпомощь в налоговой сфере

Приоритетные задачи расширения российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества рассмотрели 13 ноября в Москве заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков. Оба они одновременно являются сопредседателями межправительственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

В ходе встречи, как сообщили в пресс-службе правительства РФ, особое внимание было уделено приоритетным задачам расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Речь шла, прежде всего, об увеличении объема взаимного товарооборота, сократившегося из-за негативного влияния новой коронавирусной инфекции.

Сопредседатели межправкомиссии обменялись мнениями по ключевым совместным проектам в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, а также по вопросам регулярного авиасообщения между обеими странами.

С обеих сторон подчёркнута важность создания благоприятных условий для работы российских инвесторов в Кыргызстане. В конструктивном ключе были рассмотрены перспективные задачи деятельности Российско-Кыргызского фонда развития. Подписано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях развития и модернизации системы налогового администрирования, с учетом опыта Федеральной налоговой службы России.

Алексей Оверчук и Артем Новиков условились продолжить активное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза. Было отмечено, что участие Кыргызстана в евразийской интеграции способствует дальнейшему развитию экономики республики и расширению торгово-экономических связей с государствами – членами ЕАЭС и третьими странами.