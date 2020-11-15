И.о. премьер-министра Кыргызстана стал Артем Новиков

Артем Новиков стал и.о. премьер-министра Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба правительства, должностные полномочия премьер-министра Садыра Жапарова приостановлены до определения результатов выборов президента.

"В соответствии со статьёй 21 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" приостановлены должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики до определения результатов выборов президента Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Садыр Жапаров.

Согласно этому же распоряжению, в соответствии со статьёй 19 конституционного закона Кыргызской республики "О Правительстве Кыргызской Республики" исполнение обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики возложено на первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Первым вице-премьер-министром КР является Артем Новиков.